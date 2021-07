Wimbledon 2021 live: Roger Federer vs. Hubert Hurkacz im TV, Livestream und Liveticker

Roger Federer bekommt es im Viertelfinale von Wimbledon mit dem Polen Hubert Hurkacz zu tun. Das Match gibt es live und exklusiv im TV und Livestream bei Sky und hier auf tennisnet.com im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2021, 18:00 Uhr

Roger Federer trifft im Wimbledon-Viertelfinale auf Hubert Hurkacz

Langsam aber sicher kommt Roger Federer in Wimbledon 2021 in Fahrt. Der gleich 40-jährige Schweizer hatte zum Auftakt gegen Adrian Mannarino noch heftige Startschwierigkeiten, präsentierte sich jedoch zuletzt gegen den Italiener Lorenzo Sonego in hervorragender Spiellaune und schaffte deutlich in drei Sätzen den Einzug ins Viertelfinale.

Auch dort ist der 20-fache Grand-Slam-Champion klarer Favorit. Gegen den Polen Hubert Hurkacz, der am Dienstag überraschend den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev aus dem Turnier kegelte, geht Federer mit einem positiven Head-to-Head ins Rennen. Der Schweizer hat das einzige Duell der beiden bislang in Indian Wells 2019 in zwei Sätzen für sich entschieden.

Federer vs. Hurkacz - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Roger Federer und Hubert Hurkacz wird live und exklustiv bei Sky im TV und im Stream angeboten. Zudem könnt ihr das Match hier auf tennisnet.com im Liveticker verfolgen.