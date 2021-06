Wimbledon 2021: Novak Djokovic möchte seinen Lauf fortsetzen

Novak Djokovic hat die letzten beiden Ausgaben des Wimbledon-Turniers gewonnen. Der Weltranglisten-Erste bereitet sich derzeit bei den Mallorca Championships auf das nächste Highlight im Tennisjahr vor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2021, 19:26 Uhr

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Novak Djokovic bei den Mallorca Championships

Die Endspiele der Männer bei den letzten beiden Wimbledon-Turnieren hätte unterschiedlicher nicht sein können. Abgesehen vom großen Sieger - der hieß jeweils Novak Djokovic. Während der Branchenprimus 2018 gegen Kevin Anderson aber keine Probleme hatte, musste Djokovic ein Jahr später gegen Roger Federer im fünften Satz zwei Matchbälle abwehren.

Djokovic hat in der laufenden Saison, wie so oft in den vergangenen Jahren, auf die Teilnahme an einem Vorbereitungsturnier verzichtet. Im Einzel. Im Doppel gibt der 19-malige Major-Champion mit Carlos Gomez Herrera bei den Mallorca Championships eine grandiose Figur ab. Nach dem Sieg im Match-Tiebreak gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos, zwei ausgewählte Paarlauf-Experten, stehen Djokovic und Herrera bereits im Halbfinale.

Djokovic hoher Favorit in Wimbledon

Die Konzentration gilt aber dem Triple in Wimbledon, das mithin die Einstellung des Allzeit-Rekords von Rafael Nadal und Roger Federer mit 20 Grand-Slam-Titeln bedeuten würde. Novak Djokovic sieht sich dafür gerüstet, wie er in einem Interview auf Mallorca erläuterte. Sein Spiel auf Rasen sei kontinuierlich besser geworden. Auch wenn der Sieg bei einem der vier größten Turniere des Jahres nach wie vor der Besteigung des Mount Everest gleichkäme. Eine Analogie, die Djokovic schon nach seinem Halbfinal-Sieg gegen Nadal bei den French Open bemüht hatte.

Der Spanier wird in Wimbledon bekanntermaßen fehlen. Nadal möchte seine Kräfte bündeln, das nächste große Ziel sollen wohl die US Open werden. Und also wird Novak Djokovic als hoher Favorit an die Church Road in London reisen. Wie viele andere Spieler hat er es damit aber nicht eilig: Privates Wohnen findet diesmal nicht statt, alle Spieler sind in Hotels untergebracht. Unter strengen Auflagen.

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Halbfinale! Das feiern Novak Djokovic und Carlos Gomez Herrera mit Inbrunst