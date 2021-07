Wimbledon 2021: Novak Djokovic im Halbfinale gegen Denis Shapovalov

Tunierfavorit Novak Djokovic ist erneut in das Halbfinale von Wimbledon eingezogen. Der Weltranglisten-Erste besiegte Marton Fucsovics aus Ungarn mit 6:2, 6:4 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2021, 17:53 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic am Mittwoch in Wimbledon

Es mag nicht das beste Match in der jüngeren Vergangenheit gewesen sein, das Novak Djokovic da am Mittwochnachmittag auf den Centre Court von Wimbledon gezaubert hat. Aber es war noch immer um mindestens ein Level zu gut für Marton Fucsovics. Djokovic gewann sicher mit 6:2, 6:4 und 6:4.

Djokovic, in diesem Jahr bereits mit zwei Grand-Slam-Titeln dekoriert, legte einen Blitzstart hin, führte schnell mit 5:0. Im zweiten Durchgang schien es, als könne Fucsovics besser mithalten. Der Ungar verabsäumte es aber, die wenigen Angebote des 19-maligen Major-Champions anzunehmen. Im dritten Satz legte Djokovic wieder mit einem Break vor, wehrte im zweiten Spiel drei Chancen seines Gegners zum sofortigen Rebreak ab.

Djokovic spielt am Freitag in der Vorschlussrunde gegen Denis Shapovalov, der Karen Khachanov in fünf Sätzen bezwang.

Das zweite Halbfinale wird in den späteren Partien ermittelt. Und zwar zwischen Roger Federer und Hubert Hurkacz und zwischen Queen´s-Sieger Matteo Berrettini und Félix Auger-Aliassime.

