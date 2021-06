Wimbledon 2021: Sensation! Sofia Kenin scheitert in Runde zwei

Sensation in Wimbledon! Mit Sofia Kenin ist die Nummer vier der Setzliste überraschend früh gescheitert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 30.06.2021, 20:40 Uhr

Nächste große Überraschung in Wimbledon 2021: Nachdem sich am Mittwoch bereits die Nummer neun des Turniers, die Schweizerin Belinda Bencic, und die Kanadierin Bianca Andreescu aus dem Turnier verabschiedet hatten, ist nun auch die Vierte der Setzliste gescheitert. Am Mittwochabend kegelte Madison Brengle im rein-amerikanischen Duell Sofia Kenin aus dem Grand Slam. Brengle siegte ungefährdet mit 6:2 und 6:4.

Damit geht die Negativ-Serie für Kenin weiter, die in diesem Spieljahr erst einen Einzug in ein WTA-Viertelfinale vorzuweisen hat. Nach dem Triumph bei den Australian Open im Vorjahr und dem Einzug ins Endspiel von Roland Garros, schaffte es Kenin in dieser Saison bislang nur ein einziges Mal über die dritte Runde hinaus.