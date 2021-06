Wimbledon 2021: Serena Williams verletzt in Runde eins raus

Für Serena Williams hat das Wimbledon-Turnier 2021 nur sechs Spiele lang gedauert. Dann musste die 23-malige Grand-Slam-Siegerin gegen Aliaksandra Sasnovich aufgeben.

von APA/red

zuletzt bearbeitet: 29.06.2021, 21:17 Uhr

© Getty Images Für Serena Williams ist das Wimbledon-Turnier 2021 zu Ende

Williams legte in ihrem Erstrunden-Spiel gut los, ging schnell mit 3:1 in Führung. Beim Stand von 3:3 kippte sie allerdings nach vorne. Und griff sich ans linke Knie. Die 39-jährige US-Amerikanerin ließ sich zwar noch behandeln, an ein weiterspielen war aber nicht zu denken.

Mit einem weiteren Major-Titel würde Williams die Bestmarke der Australierin Margaret Court einstellen – seit der Geburt ihrer Tochter Olympia im September 2017 jagt sie diesem Rekord aber vergeblich hinterher. Bei ihren vergangenen vier Starts im All England Club hatte sie stets das Finale erreicht, der letzte Titel datiert aber schon von 2016. Vor drei Jahren hatte Williams das Endspiel gegen Angelique Kerber verloren.

