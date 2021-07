Wimbledon 2021: Volles Haus bereits ab den Viertelfinalbegegnungen

Tolle Nachrichten für alle Tennisfans: Ab den Viertelfinalbegegnungen werden die Matches in Wimbledon vor vollem Haus stattfinden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.07.2021, 15:18 Uhr

Obwohl am ersten Sonntag in Wimbledon in diesem Jahr letztmalig nicht gespielt wird, gab es für die zahlreichen Tennisfans rund um den Globus Grund zur Freude: Wie die Organisatoren des dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres bekannt gaben, werden die Viertelfinalbegegnungen vor vollem Haus stattfinden.

Auf den beiden größten Plätzen der Anlage - dem Centre Court sowie dem Court 1 - dürfen ab Dienstag, an dem die Viertelfinalmatches der Frauen stattfinden, wieder alle Sitzgelegenheiten befüllt werden. Das sei "nach der erfolgreichen Durchführung der ersten Woche" in "Abstimmung mit dem Event-Forschungsprogramm der Regierung und der lokalen Behörde in Merton" beschlossen worden.

"Es werden die ersten vollen Stadien im Freien bei einer Sportveranstaltung in Großbritannien seit Beginn der Pandemie sein", heißt es in dem Statement weiter. Somit werden ab Dienstag 14.979 Menschen auf dem Centre Court und 12.345 Leute auf dem Court 1 zugelassen sein. Die erlaubte Zuschauermenge auf den anderen Plätzen werde "entsprechend der Anzahl der bespielten Courts" angepasst werden.

Angesichts der steigenden Coronazahlen in Großbritannien kommt diese Nachricht durchaus überraschend. Ursprünglich wollte man in Wimbledon erst am Finalwochenende wieder vor vollem Haus spielen. Nun wird aber der "Manic Monday" der letzte Tag sein, an dem auf den beiden größten Plätzen die Hälfte sowie auf allen anderen Courts 75 Prozent der Plätze belegt sein werden.

