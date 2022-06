Wimbledon 2022: Carlos Alcaraz und Jannik Sinner in Runde drei

Carlos Alcaraz steht nach einem einigermaßen ungefährdeten Dreisatzerfolg über Tallon Griekspoor in der dritten Runde von Wimbledon. Auch Jannik Sinner war am Mittwoch erfolgreich.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 29.06.2022, 21:12 Uhr

Carlos Alcaraz hat in Wimbledon die dritte Runde erreicht

Es waren Nuancen, die in Satz eins den Ausschlag zu Gunsten des jungen Spaniers geben sollten. Bis zum Stand von 4:4 gestaltete sich das Match gegen Tallon Griekspoor nämlich durchaus ausgeglichen, dann erhöhte der 19-Jährige die Schlagzahl, holte sich das Break und servierte locker zum 6:4-Satzgewinn aus.

Ähnliches Spiel in Abschnitt zwei: Alcaraz hatte gefühlt Oberwasser, wollte zunächst aber kein Break gelingen. Diesmal blieb beim Weltranglistensiebenten auch das späte Break aus. Die logische Konsequenz: Ein Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Und in diesem sah Griekspoor auch überhaupt kein Land, musste nach einem 0:7 auch Durchgang zwei abgeben.

Alcaraz gegen Otte

Im dritten Abschnitt hatte zunächst Griekspoor die Chance auf das Break - gelingen sollte dieses im folgenden Game aber Alcaraz. Zwar konnte der Niederländer noch einmal zurückschlagen, mit einem weiteren Break und 6:4, 7:6 (0) und 6:3 fixierte schließlich aber der Spanier Alcaraz den über weite Strecken ungefährdeten Erfolg. In Runde drei trifft der 19-Jährige nun auf Oscar Otte, der nach nur vier Games von einer Aufgabe von Christian Harrison profitierte. Möglicher Viertelfinalgegner ist Novak Djokovic.

Ebenfalls in Runde drei steht Jannik Sinner. Der Südtiroler besiegte am Mittwoch Mikael Ymer in vier Sätzen. Der Italiener wartet nun auf den Sieger des Aufeinandertreffens zwischen Andy Murray und John Isner.

