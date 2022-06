Wimbledon 2022: COVID! Auch Matteo Berrettini raus

Einen Tag nach Marin Cilic musste mit Matteo Berrettini der nächste Mitfavorit wegen einer Corona-Infektion seinen Rückzug vom Wimbledon-Turnier 2022 bekanntgeben.

von berrettini

zuletzt bearbeitet: 28.06.2022, 12:27 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini wird in Wimbledon 2022 nicht mehr aufschlagen

Das ist bitter! Nach seinen Turniersiegen in Stuttgart und im Londoner Queen´s Club war Matteo Berrettini als einer der Mitfavoriten nach Wimbledon gekommen. Und nun musste der italienische Vorjahresfinalist wie auch Marin Cilic seine Teilnahme am Rasenklassiker wegen einer Corona-Infektion absagen. Was das Draw in der unteren Hälfte für Rafael Nadal noch weiter öffnet, der in Runde vier auf Cilic und im Halbfinale auf Berrettini hätte treffen können.

Berrettini hätte heute gegen Cristian Garin den Spielbetrieb auf Court 1 am Dienstag eröffnen sollen, den frei gewordenen Platz nimmt nun Lucky Loser Elias Ymer ein.

Berrettini hat die letzten Tage schon in Wimbledon verbracht und auch auf dem Centre Court trainiert. Vor den Auftritten bei den Rasenturnieren musste er eine längere Pause einlegen, weil er an der Hand operiert worden war.

