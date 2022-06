Wimbledon 2022: Der Nächste, bitte - auch Bautista Agut mit Corona raus

Roberto Bautista Agut ist bereits der dritte prominente Spieler, der das Wimbledon-Turnier aufgrund einer Corona-Infektion beenden muss.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.06.2022, 13:09 Uhr

© Getty Images Auch für Roberto Bautista Agut ist Wimbledon 2022 vorbei - ohne Niederlage

Die untere Hälfte des Tableaus beim Wimbledon-Turnier 2022 war eigentlich sehr ordentlich bestückt: Matteo Berrettini, Vorjahresfinalist durfte sich ebenso große Chancen ausrechnen wie Marin Cilic, der 2018 in London das Endspiel erreicht hatte. Und auch Roberto Bautista Agut durfte man auf dem Zettel haben - auf Rasen kann der Spanier exzellentes Tennis zeigen.

Allerdings frühestens erst wieder 2023. Denn Bautista Agut ist wie Berrettini und Cilic aufgrund einer akuten Corona-Infektion nicht mehr im 128er-Raster der Männer vertreten. Das kommt in erster Linie einmal Daniel Elahi Galan zugute, der kampflos in die dritte Runde einzog. Und öffnet auch für Denis Shapovalov Möglichkeiten, mit denen der Kanadier nach einer formidablen Niederlagenserie gar nicht mehr gerechnet hatte. Shapovalov trifft heute auf Brandon Nakashima und würde im Falle eines Sieges sicherlich als Favorit in die Partie mit Galan gehen.

Das Corona-Bingo geht aber weiter. Denn die Frage muss ja täglich neu gestellt werden: Wer hat mit wem trainiert und hat sich womöglich bei wem angesteckt? Erfahren wird man es nur, wenn sich die Spieler selbst testen (lassen). Denn von Veranstalter-Seite ist das nicht vorgesehen.

Hier das Einzel-Tableau der Männer