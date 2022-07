Wimbledon 2022: Favoritin Jabeur müht sich ins Viertelfinale

Ons Jabeur ist mit viel Mühe in das Viertelfinale in Wimbledon eingezogen. Die Tunesierin bezwang Elise Mertens mit 7:6 (9) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2022, 21:23 Uhr

© GEPA Pictures Ons Jabeur hatte mit Elise Mertens hart zu kämpfen

Ein Doppelfehler war nicht das würdige Ende, das dieses Match zwischen Ons Jabeur und Elise Mertens auf Court 1 verdient hatte. Aber es hilft ja nix: Mertens setzte einen zweiten Aufschlag beim Stand von 6:7 (9), 4:5 und 30:40 ins Netz, Jabeur durfte erleichtert die Arme gen Londoner Nachthimmel recken. Und sich über den Einzug in das Viertelfinale freuen.

Dort trifft die Siegerin von Madrid und Berlin auf Marie Bouzkova, die in der ersten Partie des Tages auf Court 2 in zwei Sätzen gegen Caroline Garcia gewann. Jabeur ist als Nummer zwei der Welt und Nummer drei des Turniers wohl die Favoritin auf den Wimbledon-Titel in diesem Jahr.

Das zweite Halbfinale in der unteren Hälfte bestreiten bekanntlich zwei deutsche Spielerinnen: Jule Niemeier nach ihrem glatten Erfolg gegen Heather Watson bekommt es am Dienstag mit Tatjana Maria zu tun, die gegen Jelena Ostapenko zwei Matchbälle abwehrte und noch mit 5:7, 7:5 und 7:5 gewann.

