Wimbledon 2022: Hätte Rafael Nadal gegen Taylor Fritz aufgeben müssen?

Rafael Nadal kann zum Halbfinale gegen Nick Kyrgios in Wimbledon 2022 nicht antreten. Aber wäre es nicht fairer gewesen, hätte der Spanier schon gegen Taylor Fritz verletzt aufgegeben?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.07.2022, 06:51 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz war nicht in der Lage, einen angeschlagenen Rafael Nadal zu schlagen

Es gab eine Szene im Viertelfinale zwischen Rafael Nadal und Taylor Fritz am Mittwoch, in der Vater Sebastian seinem Sohn Rafa signalisiert zu haben schien: Junge, wenn es nicht mehr weitergeht, dann hör halt auf. Tatsächlich haben nicht wenige Beobachter im Stadion geglaubt, dass Nadal, sollte er denn auch den zweiten Satz gegen Fritz verlieren, die Partie vorzeitig beenden würde. Hat er aber nicht.

Hätte er es tun sollen? Aus Gründen der Fairness gar müssen? Schließlich war es ja fast absehbar, dass Nadal nicht mehr weitermachen konnte.

In den sozialen Netzwerken ist die Meinungslage zu dieser Frage ausgeglichen. Natürlich wäre es für das Turnier besser gewesen, wenn es am heutigen Freitag ein zweites Halbfinale gegeben hätte. Wahrscheinlich wäre dies auch die von Nick Kyrgios präferierte Variante gewesen, der nun plötzlich erstmals in einem Endspiel eines Majors steht.

Fritz kann auch den verletzten Djokovic nicht schlagen

Aber ganz ehrlich: Taylor Fritz, Nummer 14 der Welt, Nummer neun im Race, war nicht in der Lage, einen Rafael Nadal zu schlagen, der über weite Strecken des Matches ohne Aufschlag gespielt hat. Das ist dann halt auch ein Armutszeugnis für die amerikanische Nummer eins. Und gleichzeitig aber Zeugnis dafür, welch unfassbare Legende Rafael Nadal ist. Der nun die für ihn einzig vernünftige Entscheidung getroffen hat: nämlich Ruhe zu geben.

Aus Sicht von Fritz hat sich die Geschichte ja sogar wiederholt: Denn bei den Australian Open 2021 war es Novak Djokovic, der mit einer Bauchmuskelverletzung zu kämpfen hatte. Fritz verlor auch dieses Match in fünf Sätzen. Der kleine Unterschied: Djokovic spielte weiter (obwohl der kolportierte Riss drei Mal so lang war wie jener von Nadal) und gewann auch noch das Turnier.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon