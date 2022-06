Wimbledon 2022: Hubert Hurkacz und die Asse für die Ukraine

Hubert Hurkacz schlägt in Wimbledon auch für den guten Zweck auf. Pro Ass wird der Pole 100 Euro für die Menschen in der Ukraine spenden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.06.2022, 19:50 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz erreichte im Vorjahr das Halbfinale

Hubert Hurkacz ist beim diesjährigen Wimbledon-Turnier zweifelsohne einer der Mitfavoriten auf den Turniersieg. Durch seinen Triumph in Halle/Westfalen stellte der Pole abermals seine herausragenden Qualitäten auf Rasen unter Beweis und hievte sich somit in den erweiterten Kreis der Titelanwärter.

Kurz vor Beginn des dritten Grand-Slam-Event des Jahres ließ Hurkacz nun mit einer Ankündigung aufhorchen. Für jedes Ass, das er in Wimbledon schlägt, werde er 100 Euro für die Menschen in der Ukraine spenden, schrieb der Weltrangliszehnte auf Twitter: "Ich hoffe, mein Aufschlag funktioniert gut."

Die Chancen auf großzügige Unterstützung für die ukrainische Bevölkerung scheinen jedenfalls gut, egalisierte Hurkacz in Halle/Westfalen im Halbfinalduell gegen Nick Kyrgios mit 27 geschlagenen Assen doch erst unlängst seinen persönlichen Rekord.

In Wimbledon bekommt es Hurkacz in Runde eins mit Alejandro Davidovich Fokina zu tun. Im Vorjahr scheiterte der 25-Jährige erst in der Vorschlussrunde an Matteo Berrettini. Davor hatte er unter anderem Daniil Medvedev und Roger Federer aus dem Weg geräumt.

