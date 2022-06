Wimbledon 2022: Iga Swiatek in zwei Sätzen in Runde zwei - 36. Sieg in Folge!

Turnierfavoritin Iga Swiatek hat souverän die zweite Runde beim Wimbledon-Turnier 2022 erreicht. Die Polin besiegte Jana Fett mit 6:0 und 6:3. Mit ihrem 36. Sieg in Folge stellte die Polin einen Rekord von Martina Hingis ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.06.2022, 16:09 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek am Dienstag in Wimbledon

36 Siege sind es nun, die Iga Swiatek in Serie angehäuft hat. Der letzte in dieser beeindruckenden Reihe kam am Dienstag in der ersten Runde des Wimbledon-Turniers 2022 gegen Jana Fett zustande. Swiatek leistete sich zu Beginn des zweiten Satzes zwar eine kleine Auszeit - war beim 6:0 und 6:3 gegen die kroatische Qualifikantin letztlich aber nie in Gefahr. Die Serie von 36 Siegen ist übrigens die längste seit 1997 - damals hatte Martina Hingis ebenso viele Erfolge gefeiert.

Vor vier Jahren hat die Polin in Wimbledon den Titel bei den Juniorinnen gewonnen, 2021 immerhin schon die vierte Runde erreicht. Gegen Fett lag sie nach dem souveränen 6:0 plötzlich mit 1:3 und 0:40 zurück, ließ aber danach keinen Spielgewinn ihrer Gegnerin mehr zu.

In Runde zwei wartet nun eine Lucky Loserin auf die Weltranglisten-Erste: es geht gegen Leslie Pattinama Kerkhove aus den Niederlande.

