Wimbledon 2022: John Isner - Match verloren, Rekord geholt

John Isner hat in der dritten Runde von Wimbledon 2022 gegen Jannik Sinner verloren. Schon zu Beginn des Matches hat der US-Amerikaner aber die Führung in der Allzeit-Liste in Sachen Asse übernommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2022, 21:34 Uhr

© Getty Images John Isner - neuer ATP-Rekordmann in Sachen Asse

24 Asse hat John Isner am Freitagnachmittag gegen Jannik Sinner aufgelegt (der eigentlich auch sehr gut aufschlagende Südtiroler lediglich zwei), geholfen haben diese einfachen Punkte Isner in Hinblick auf ein Weiterkommen ins Achtelfinale in Wimbledon 2022 aber nicht. Sinner gewann mit 6:4, 7:6 (4) und 6:3 und spielt am Sonntag gegen Carlos Alcaraz, der sich gegen Oscar Otte erstaunlich mühelos durchsetzen konnte.

Trösten konnte sich Isner vielleicht mit einer bemerkenswerten Errungenschaft: Er überholte nämlich den bislang führenden in der Allzeit-Statistik für Asse, Ivo Karlovic, und hält nach dem Match gegen Sinner nun bei 13.748. „Dr. Ivo“ hatte es in seiner Karriere auf 13.728 gebracht.

Federer und Lopez auf den Plätzen drei und vier

Im Gegensatz zum Match in Runde zwei gegen Andy Murray konnte der Aufschlag Isner aber nicht aus allen brenzligen Situationen retten. Sinner nutzte zwei von vier Breakchancen - und ließ selbst keine einzige zu. Erstaunlich auch: Die Gewinnquote beim ersten Aufschlag fiel bei Isner mit 75 Prozent geringer aus als bei Sinner, der 81 Prozent gewann.

Auf den Rängen drei und vier in der ewigen Liste folgen übrigens zwei Spieler, die möglicherweise noch ein wenig nachlegen werden. Allerdings ohne realistische Aussichten, Isner, der ja weiterhin aktiv ist, und auch Karlovic einzuholen: Roger Federer hält bei 11.478 Assen, Feliciano Lopez bei 10.149.

