Wimbledon 2022: John Isner schlägt Andy Murray erstmals!

John Isner steht in der dritten Runde von Wimbledon 2022. Der US-Amerikaner siegte erstmals gegen Andy Murray und trifft nun auf Jannik Sinner. Hier könnt ihr das Match im Re-Live nachlesen!

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 29.06.2022, 22:26 Uhr

John Isner steht nach einem Viersatzerfolg über Andy Murray in Runde drei

Für Andy Murray setzte es in der Runde der letzten 64 in Wimbledon aus zweierlei Sicht eine unrühmliche Premiere: Zum einen musste sich der Schotte im neunten Duell erstmalig gegen John Isner geschlagen geben und zum anderen war es für den zweifachen WImbledon-Champion das erste Mal, dass es in der zweiten Runde eine Niederlage setzte.

Gegen Isner war an diesem Mittwochabend jedoch kein Kraut gewachsen. Der US-Amerikaner servierte das gesamte Match über tadellos, ließ Murray keine Luft zum Atmen. Am Ende triumphierte Isner mit 6:4, 7:6 (4), 6:7 (3) und 6:4.

Isner nervenstark

Im ersten Satz war es ein frühes Break, das den Ausschlag zu Gunsten des Amerikaners geben sollte. Just in jenem Aufschlagspiel, in dem der Aufschlag Murrays suboptimal funktionierte, zeigte sich Isner in beeindruckender Return-Verfassung. Und holte sich so das entscheidende Break.

Durchgang zwei verlief über weite Strecken ausgeglichen, wenngleich Murray gegen die bärenstarke Aufschlagform Isners kaum etwas auszurichten hatte. Im Tiebreak schließlich musste der Schotte - auch durch großartige Rückschläge Isners - zwei Minibreaks hinnehmen, der US-Amerikaner servierte sicher aus.

Isner gelingt entscheidendes Break

Im dritten Satz sah der US-Amerikaner lange Zeit so aus, als könnte ihm der Lucky Punch gelingen. Murray aber zeigte sich nervenstark, zog mit eigenem Aufschlag auch unter Druck stark nach und erhöhte im Tiebreak die Schlagzahl. Und holte sich die Kurzentscheidung mit 7:3.

Während Murray nun also so aussah, als könnte ihm in diesem Match der Turnaround gelingen, schlug Isner wie aus dem Nichts eiskalt zu - und holte sich das Break zum 3:2. Das sollte sich Isner, der in engen Situationen stets teils absurde Aufschläge fand, nicht mehr nehmen lassen. In der Runde der letzten 32 trifft der US-Amerikaner nun auf Jannik Sinner, der gegen Mikael Ymer in vier Sätzen die Oberhand behielt.

Hier könnt ihr das Match im Re-Live nachlesen!