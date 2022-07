Wimbledon 2022: Kyrgios schlägt Nadal - leider nur am Presse-Counter

Rafael Nadal und Nick Kyrgios hätten heute in Wimbledon im Halbfinale gegeneinander antreten sollen. Nach dem verletzungsbedingten Rückzug des Spaniers ist dies nun passé. Am Mittwoch gab es immerhin ein Duell der anderen Art: jenes um die Aufmerksamkeit.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.07.2022, 12:37 Uhr

© Getty Images Daumen hoch für die bisherigen Auftritte von Nick Kyrgios

Die Presseplätze auf den Tribünen für den Centre Court und den Court 1 in Wimbledon sind limitiert, lang dienende ReporterInnen bzw. solche, die für erhabene Medien am Start sind, genießen Vorrechte bei der Vergabe der Plätze. Für die übrigen Interessenten gibt es Bändchen, die man sich am Presse-Desk abholen muss. Am Mittwoch nun haben Rafael Nadal und Nick Kyrgios ihre Partien gegen Taylor Fritz und Cristian Garin beinahe zeitgleich begonnen, die Nachfrage nach den Bändchen war groß.

Allerdings nur in der Schlange für Court 1! Wer zu Kyrgios wollte und nicht per se einen Sitzplatz auf dem 1er hatte, der musste sich gedulden. Für das Nadal-Match dagegen? Kein Problem! Vielleicht noch ein zweites Bändchen für den Kollegen am Nebentisch?

Als Erklärung können mindestens zwei Umstände herhalten: Es war ja davon auszugehen, dass Nadal Taylor Fritz mit dem Vermerk „hat sich stets bemüht“ aus Wimbledon nach Hause schickt. Wer hätte schon ahnen können, dass sich ein Drama entwickelt, das erst im Tiebreak des fünften Satzes seinen Sieger fand. Das hatte man schon eher bei Kyrgios erwartet, der ja auf eben jenem Court 1 gegen Stefanos Tsitsipas das unterhaltsamste Match des gesamten Turnierverlaufs geliefert hatte. Auch da galt schon: Wer sich nicht schon vor dem ersten Aufschlag einen Platz gesichert hatte, konnte auch danach keinen mehr ergattern.

Ab Donnerstag alle Einzel-Matches auf dem Centre Court

Die Unterschiede zwischen den beiden Stadien mit Dach sind übrigens erstaunlich gering. Am Centre Court sind die Tribünen etwas näher an den Linien dran. Und die jeweilige Entourage der KontrahentInnen verfolgt auf Centre in einer sehr langen Box eigentlich zusammen die Partien. Auf Court 1 liegen die Betreuerplätze auf unterschiedlichen Seiten des Courts.

Ab dem Donnerstag ist die Situation noch etwas komplizierter geworden. Denn alle Einzel-Matches werden selbstredend nur noch auf dem Centre Court ausgetragen. Für die Normalsterblichen unter den JournalistInnen heißt das: eine freundliche Mail an die Presseabteilung schreiben und hoffen, dass das richtige Los gezogen wird. Die Qual der Wahl hat nun allerdings niemand mehr. Auch wenn natürlich niemand vergisst, dass es ein Privileg ist, die meisten Matches überhaupt live miterleben zu können.

Im Fall von Kyrgios und Nadal muss man sich in Wimbledon mindestens ein weiteres Jahr gedulden.

