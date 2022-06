Wimbledon 2022 live: Angelique Kerber vs. Kristina Mladenovic im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber misst sich in Wimbledon zum Auftakt mit Kristina Mladenovic. Das Match gibt es ab ca. 17:30 Uhr live auf Sky und bei uns im Liveticker.

Sky Ticket heißt jetzt WOW! Das Wimbledon-Turnier 2022 schon ab € 9,99 monatlich bei Sky und WOW. Exklusiv im Live-Stream: Alle Top Matches der Männer und Frauen in voller Länge. Mit der Konferenz entgeht dir nichts. Dazu Highlights, Analysen und Interviews!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2022, 22:20 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Angelique Kerber misst sich mit Kristina Mladenovic

Vier Jahre ist es her, als Angelique Kerber in Wimbledon den Titel davontrug. 2022 trifft die Deutsche zum Auftakt auf Kristina Mladenovic. Im Head to Head liegt Kerber mit 4:2 voran.

Kerber vs. Mladenovic - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Angelique Kerber und Kristina Mladenovic ist als dritte Partie nach 14:00 Uhr auf Court 1 angesetzt und gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im TV bei Sky und in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen