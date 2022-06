Wimbledon 2022 live: Carlos Alcaraz vs. Jan-Lennard Struff im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft in Runde eins von Wimbledon auf Jan-Lennard Struff. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live auf Sky und bei uns im Liveticker.

Sky Ticket heißt jetzt WOW! Das Wimbledon-Turnier 2022 schon ab € 9,99 monatlich bei Sky und WOW. Exklusiv im Live-Stream: Alle Top Matches der Männer und Frauen in voller Länge. Mit der Konferenz entgeht dir nichts. Dazu Highlights, Analysen und Interviews!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2022, 22:06 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft auf Jan-Lennard Struff

Die erste Aufgabe für Carlos Alcaraz beim diesjährigen Wimbledon-Turnier hat es gleich einmal in sich: Der spanische Youngster bekommt es mit Jan-Lennard Struff zu tun. Das bislang einzige Duell zwischen den beiden ging vor rund einem Jahr bei den French Open 2021 in drei Sätzen an den Deutschen.

Alcaraz vs. Struff - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Jan-Lennard Struff ist als zweite Partie nach 14:00 Uhr auf Court 1 angesetzt und gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV bei Sky und in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon