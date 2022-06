Wimbledon 2022 live: Dennis Novak vs. Jason Kubler im TV, Livestream und Liveticker

Dennis Novak hat in Wimbledon zum zweiten Mal die zweite Runde erreicht. In dieser geht es am Donnerstag im dritten Match nach 12:00 Uhr MEZ gegen Jason Kubler. Das Match wird live bei Sky im TV und Stream und hier im Liveticker angeboten.

Sky Ticket heißt jetzt WOW! Das Wimbledon-Turnier 2022 schon für € 9,99 im 1. Monat bei WOW. Exklusiv im Live-Stream: Alle Top Matches der Männer und Frauen in voller Länge. Mit der Konferenz entgeht dir nichts. Dazu Highlights, Analysen und Interviews!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.06.2022, 17:46 Uhr

Dennis Novak trifft in der zweiten Runde von Wimbledon auf Jason Kubler

Dennis Novak zeigte in Runde eins eine solide Vorstellung und behielt gegen Facundo Bagnis in vier Sätzen die Oberhand. In der Runde der letzten 64 geht es für den Österreicher nun gegen Jason Kubler, der gegen Dan Evans überraschte.

Es ist das zweite Aufeinandertreffen von Novak und Kubler, das bislang einzige Duell ging 2019 bim ATP-Challenger-Event von Ilkey in zwei Sätzen an den Niederösterreicher.

Novak vs. Kubler - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Dennis Novak und Jason Kubler ist als drittes Match nach 12:00 Uhr MEZ angesetzt und wird live bei Sky im TV und Stream und hier im Liveticker angeboten.