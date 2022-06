Wimbledon 2022 live: Jannik Sinner vs. Stan Wawrinka im TV, Livestream und Liveticker

In der ersten Runde von Wimbledon kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Jannik Sinner und Stan Wawrinka. Das Match gibt es ab ca. 16:00 Uhr live auf Sky und bei uns im Liveticker.

Sky Ticket heißt jetzt WOW! Das Wimbledon-Turnier 2022 schon ab € 9,99 monatlich bei Sky und WOW. Exklusiv im Live-Stream: Alle Top Matches der Männer und Frauen in voller Länge. Mit der Konferenz entgeht dir nichts. Dazu Highlights, Analysen und Interviews!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2022, 21:49 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka fordert Jannik Sinner

Wimbledon ist das einzige Grand-Slam-Turnier, das Stan Wawrinka noch in seiner Sammlung fehlt. Viel deutet nicht darauf hin, dass der Schweizer die Lücke in diesem Jahr schließen wird, zumal mit Jannik Sinner bereits in Runde eins eine der heißesten Zukunftsaktien wartet. Die bisherigen zwei Duelle gingen jedoch an Wawrinka.

Sinner vs. Wawrinka - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Jannik Sinner und Stan Wawrinka ist als dritte Partie nach 12:00 Uhr auf Court 2 angesetzt und gibt es ab ca. 16:00 Uhr live im TV bei Sky und in unserem Liveticker.

