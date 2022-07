Wimbledon 2022 live: Jule Niemeier vs. Heather Watson im TV, Livestream und Liveticker

Jule Niemeier und Heather Watson spielen heute in Wimbledon um einen Platz im Viertelfinale. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

Heather Watson und Jule Niemeier spielen um einen Viertelfinal-Platz

Für beiden Spielerinnen geht es um den größten Erfolg in ihrer Karriere, als leichte Favoritin geht wohl Niemeier in die Partie. Vor allem aufgrund ihrer starken Vorstellung gegen Anett Kontaveit in Runde zwei.

Watson wiederum ist nach dem Ausscheiden von Emma Raducanu und Katie Boulter die letzte Hoffnung bei den Frauen für die britischen Fans. Das Match wird als erste Partie am Sonntag auf dem Centre Court ausgetragen.

Niemeier gegen Watson - wo es einen Livestream gibt

