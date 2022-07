Wimbledon 2022 live: Jule Niemeier vs. Lesia Tsurenko im TV, Livestream und Liveticker

Jule Niemeier spielt gegen Lesia Tsurenko um den Einzug in das Achtelfinale in Wimbledon 2022. Das Match gibt es ab 12 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2022, 08:28 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier spielt gegen Lesia Tsurenko um den Einzug ins Achtelfinale

Niemeier hat bei ihren beiden bisherigen Auftritten voll überzeugt. Vor allem das 6:4 und 6:0 gegen die an Position zwei gesetzte Anett Kontaveit hat auch internationale Beobachter beeindruckt.

Tsurenko konnte sich in Runde zwei gegen ihre Landsfrau Anhelina Kalinina etwas überraschend durchsetzen.

Niemeier vs. Tsurenko - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Jule Niemeier und Lesia Tsurenko gibt es ab 12 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

