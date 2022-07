Nachdem sich Djokovic in Runde eins noch etwas schwertat, zeigte er in der zweiten Runde eine dominante Leistung gegen Thanasi Kokkinakis. In seiner Dreisatzbegegnung überzeugte er vor allem durch seine starken Returns und liess auch bei eigenem Aufschlag keine Chance auf ein Break. Somit zog der 35-Jährige ungefährdet mit 6:1, 6:4, 6:2 in die dritte Runde ein.