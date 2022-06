Wimbledon 2022 live: Novak Djokovic vs. Soonwoo Kwon im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in seinem Eröffnungsspiel in Wimbledon auf Soonwoo Kwon. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live auf Sky und bei uns im Liveticker.

Sky Ticket heißt jetzt WOW! Das Wimbledon-Turnier 2022 schon ab € 9,99 monatlich bei Sky und WOW.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.06.2022, 14:26 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic trifft auf Soonwoo Kwon

Novak Djokovic geht in Wimbledon auch in diesem Jahr als Topfavorit an den Start. In der ersten Runde trifft der Titelverteidiger auf Soonwoo Kwon. Das bisher einzige Duell gegen den Sükoreaner entschied der 20-fache Grand-Slam-Sieger vor einem Jahr in Belgrad locker in zwei Sätzen für sich.

Djokovic vs. Kwon - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Soonwoo Kwon gibt es ab 14:30 Uhr live im TV bei Sky und in unserem Liveticker.

