Ganz so gut läuft es für Gegner Gojowczyk nicht. Der Deutsche rangiert zwar noch in den Top 100 der Welt, verlor in diesem Jahr bisher 15 seiner 21 Matches. Die kurze Rasensaison ist eigentlich keine schlechte Phase für Goto", dem Rasen gut liegt. Nichtsdestotrotz scheiterte er bereits sechs Mal in der Quali von Wimbledon und zwei Mal in der ersten Runde, die er lediglich ein Mal überstand.