Wimbledon 2022 live: Rafael Nadal vs. Lorenzo Sonego im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft in der dritten Runde in Wimbledon 2022 auf den Italiener Lorenzo Sonego. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.07.2022, 09:14 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Lorenzo Sonego treffen zum ersten Mal aufeinander

Er wankte zweimal, aber er fiel nicht: Rafael Nadal zeigte sowohl zum Auftakt gegen Francisco Cerundolo wie auch in Runde zwei gegen Ricardas Berankis Schwächen, die seine Gegner aber nicht nutzen konnten. Lorenzo Sonego konnte in seinem zweiten Match dagegen mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Hugo Gaston überzeugen.

Erfahrungswerte gibt es keine: es wird das erste Aufeinandertreffen zwischen Nadal und Sonego werden.

Nadal vs. Sonego - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Rafael Nadal und Lorenzo Sonego gibt es ab 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon