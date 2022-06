Wimbledon 2022 live: Rafael Nadal vs. Ricardas Berankis im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft in der zweiten Runde von Wimbledon auf Ricardas Berankis. Das Duell ist als zweites Match nach 14:30 Uhr MEZ angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.

Sky Ticket heißt jetzt WOW! Das Wimbledon-Turnier 2022 schon für € 9,99 im 1. Monat bei WOW. Exklusiv im Live-Stream: Alle Top Matches der Männer und Frauen in voller Länge. Mit der Konferenz entgeht dir nichts. Dazu Highlights, Analysen und Interviews!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.06.2022, 19:17 Uhr

Rafael Nadal trifft in Wimbledon in Runde zwei auf Ricardas Berankis

Rafael Nadal musste sich in Runde eins von Wimbledon weitaus mehr mühen als es dem Spanier wohl recht gewesen ist - dennoch löste der Spanier sein Ticket für die Runde der letzten 64. In der es am Donnerstag gegen Ricardas Berankis geht, der gegen Sam Querrey für eine kleine Überraschung sorgte.

Sky Ticket heißt jetzt WOW! Das Wimbledon-Turnier 2022 schon für € 9,99 im 1. Monat bei WOW. Exklusiv im Live-Stream: Alle Top Matches der Männer und Frauen in voller Länge. Mit der Konferenz entgeht dir nichts. Dazu Highlights, Analysen und Interviews!

Im Head-to-Head liegt Nadal mit 1:0 voran, das bierh einzige Duell der beiden - im Januar diesen Jahres beim ATP-250-Event von Melbourne - ging klar an den 22-fachen Grand-Slam-Sieger.

Nadal vs. Berankis - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Rafael Nadal und Ricardas Berankis ist als zweites Match nach 14:30 Uhr MEZ angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.