Wimbledon 2022 live: Stefanos Tsitsipas vs. Nick Kyrgios

Stefanos Tsitsipas trifft im Schlagerspiel der dritten Runde in Wimbledon auf Nick Kyrgios. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.07.2022, 09:15 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Stefanos Tsitsipas möchte sich für die Niederlage in HalleWestfalen gegen Nick Kyrgios revanchieren

Wenige Tage ist es her, da haben sich Stefanos Tsitsipas und Nick Kyrgios im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen getroffen. Mit dem besseren Ende für den Australier, der in der Bilanz mit 3:1-Siegen führt. Und wohl als leichter Favorit in die Partie geht.

In Runde zwei konnten beide Spieler überzeugen: Kyrgios bei seinem Drei-Satz-Erfolg gegen Filip Krajinovic ebenso wie Tsitsipas bei seinem Durchmarsch gegen Jordan Thompson.

Tsitsipas vs. Kyrgios - Hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Nick Kyrgios gibt es ab 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

