Wimbledon 2022: Lokalmatador Norrie erspielt sich Halbfinale gegen Djokovic

Cameron Norrie ist nach einem echten Krimi in das Halbfinale von Wimbledon 2022 eingezogen. Der Brite bezwang David Goffin mit 3:6, 7:5, 2:6, 6:3 und 7:5.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 05.07.2022, 20:32 Uhr

© Getty Images Den im Dunklen sieht man schon: Cameron Norrie am Dienstag in Wimbledon

Norrie hielt die britischen Hoffnungen auf einen Heimsieg ebenfalls durch einen Fünfsatzsieg über David Goffin (Belgien) am Leben. Nach dem 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5 in 3:28 Stunden steht der Weltranglistenzwölfte zum ersten Mal im Halbfinale eines Grand Slams.

Im ersten Match hatte Novak Djokovic gegen Jannik Sinner einen Zwei-Satz-Rückstand aufgeholt. "Die Erfahrung, so viele Spiele hier schon gewonnen zu haben, hat mir geholfen", sagte Djokovic nach seinem 26. Sieg in Serie in Wimbledon und dem 84. im Einzel dort insgesamt. Damit liegt er gleichauf mit Jimmy Connors; nur Rekordsieger Roger Federer (105) hat noch mehr Erfolge gefeiert.

Die Ausgangslage vor dem Halbfinale am Freitag ist klar: Djokvic geht als Favorit in diese Partie. Die einzige Begegnung mit Norrie hat der Serbe im vergangenen Herbst bei den ATP Finals in Turin glatt für sich entschieden.

