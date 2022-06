Wimbledon 2022: Nach Serena gibt auch Venus Williams ein Comeback - im Mixed!

Venus Williams wird beim Wimbledon-Turnier 2022 ein überraschendes Comeback geben. Die fünfmalige Einzel-Siegerin wird im gemischten Doppel antreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.06.2022, 20:14 Uhr

© Getty Images Venus Williams wird Wimbledon einen aktiven Kurzbesuch abstatten

Da hat Schwester Serena wohl ein wenig Gusto gemacht - denn wie am Dienstag bekannt wurde, wird auch Venus Williams beim Wimbledon-Turnier 2022 aufschlagen. Und zwar im Mixed an der Seite von Lokalmatador Jamie Murray. Venus hat den Einzel-Wettbewerb in Wimbledon fünf Mal für sich entscheiden können, das Doppel mit Serena ebenso oft. In Wimbledon hat Venus auch schon mit Nick Kyrgios gespielt. Nachdem Williams in der aktuellen WTA-Weltrangliste nur noch auf Position 560 liegt, benötigen sie und Murray eine Wildcard für einen Platz im Mixed-Feld. Diese wird ihnen der All England Lawn Tennis Club sicherlich gerne zugestehen.

Serena Williams hat sich bekanntlich für einen Start im Einzel entschieden, nachdem sie in der vergangenen Woche in Eastbourne lediglich im Doppel an der Seite von Ons Jabeur angetreten war. Für die 42-jährige Venus war dies offenbar keine Option. Ihr letztes Match hat die ältere der beiden Williams-Schwestern im vergangenen Sommer beim WTA-Tour-250-Turnier in Chicago bestritten.