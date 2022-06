Wimbledon 2022: Nick Kyrgios kritisiert Best-of-five-Format im Doppel

Nick Kyrgios wird in Wimbledon auch in der Doppel-Konkurrenz an den Start gehen. Dem Format kann der Australier allerdings nur wenig abgewinnen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.06.2022, 14:05 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios tritt in Wimbledon auch im Doppel an

Unvergessen sind die Bilder, als Nick Kyrgios gemeinsam mit Thanasi Kokkinakis in diesem Jahr die Massen in Melbourne nicht nur einmal verzauberte und die beiden bei den Australian Open letztlich auch den Titel in der Doppel-Konkurrenz einheimsten. In Wimbledon kommt es nun zur Grand-Slam-Reunion der zwei Australier.

Im Vorfeld des Turniers ließ Kyrgios jedoch kein gutes Haar am Format der Doppel-Konkurrenz. In Wimbledon wird - anders als bei den drei übrigen Major-Events - auch der Paarlauf im Best-of-five-Modus ausgetragen. "Ich denke, das ist das Dümmste, was es je gab, um brutal ehrlich zu sein", meinte Kyrgios.

Weder für die Spieler noch für die Zuschauer sei dieses Format attraktiv, so der 27-Jährige weiter: "Ich freue mich, aber ich fürchte mich auch davor, dass ich, wenn es 1:1 nach Sätzen steht, drei weitere Durchgänge Doppel spielen muss." Das sei auch der Grund gewesen, warum er in Wimbledon in der Vergangenheit stets auf den Paarlauf verzichtet hatte.

In diesem Jahr wird Kyrgios zum ersten Mal auch im Doppel antreten, er und Kokkinakis treffen in Runde eins auf Soonwoo Kwon und Aljaz Bedene. Im Einzel eröffnet der Weltranglisten-45 am Dienstag gegen den Briten Paul Jubb.

