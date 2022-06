Wimbledon 2022: Novak Djokovic - Auf die Enttäuschung soll der Großangriff folgen

Die Niederlage im French-Open-Viertelfinale hat bei Novak Djokovic offenbar Spuren hinterlassen. Dennoch soll es im Wimbledon mit Grand-Slam-Sieg Nummer 21 klappen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.06.2022, 10:41 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic geht in Wimbledon als Topfavorit an den Start

Nach seinem Viertelfinal-Aus bei den French Open wurde es ruhig um Novak Djokovic. Selbst in den sozialen Medien war vom serbischen Weltranglistenersten nichts zu vernehmen, zu schmerzhaft dürfte die Niederlage gegen Rafael Nadal gewesen sein. Diesen Eindruck vermittelte zumindest Coach Goran Ivanisevic in einem Interview mit "Tennis Majors".

Insbesondere die Körpersprache seines Schützlings missfiel Ivanisevic, wie er in dem am 4. Juni veröffentlichten Gespräch meinte: "Jeder hat es gemerkt. Ich weiß es nicht, wir haben bislang noch nicht miteinander gesprochen. Deshalb bin ich wegen des Matches so beunruhigt, ich kann nicht schlafen."

Djokovic lässt gegen Nadal Chancen aus

Dabei hatte Djokovic trotz seiner durchschnittlichen Leistung Chancen, einen fünften Durchgang zu erzwingen. Im vierten Abschnitt ließ der 20-fache Grand-Slam-Champion bei eigenem Aufschlag jedoch zwei Satzbälle ungenutzt. "Was passiert wäre, wenn er den vierten Satz gewonnen hätte, weiß man nicht. [...] Ich verstehe seine Körpersprache und die fehlende Energie aber immer noch nicht. Novak hatte zu viele Hochs und Tiefs, während Rafa beständig war und es absolut verdient hat, das Match zu gewinnen", meinte Ivanisevic.

Da Nadal bei den French Open anschließend den Titel holte, fehlen Djokovic in der ewigen Grand-Slam-Bestenliste nun wieder zwei Turniersiege auf den Spanier (22:20). Beim am 27. Juni beginnenden Grand-Slam-Event in Wimbledon gilt der Serbe jedoch als großer Favorit auf den Titel - und Ivansiveic glaubt daran, dass Djokovic den Rückstand auf Nadal verkürzen kann.

Djokovic wohl ohne Vorbereitungsturnier nach Wimbledon

"Auch wenn er weniger Zeit zur Erholung braucht als die meisten, muss er es dennoch tun. Er hat harte Niederlagen in der Vergangenheit überstanden und ich bin mir komplett sicher, dass er für Wimbledon bereit sein wird", so der Kroate, der eine Teilnahme Djokovics an einem Vorbereitungsturnier praktisch ausschloss.

"Novak muss sich jetzt gut erholen und sich körperlich und mental auf Wimbledon vorbereiten. Ich bin mir sicher, dass er es schafft und ich denke, dass er Wimbledon gewinnen wird. Ich habe ein gutes Gefühl. Er muss sich nun auf Rasen konzentrieren", so Ivanisevic. Djokovic wird in London als Titelverteidiger an den Start gehen.