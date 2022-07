Wimbledon 2022: Novak Djokovic nach Comeback-Sieg im Halbfinale

Novak Djokovic hat mit einem Fünf-Satz-Erfolg gegen Jannik Sinner das Halbfinale in Wimbledon 2022 erreicht. Dort trifft der Titelverteidiger entweder auf David Goffin oder Cameron Norrie.

von red/SID

zuletzt bearbeitet: 05.07.2022, 18:34 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic am Dienstag in Wimbledon

0:2-Satzrückstand in einem Major gegen einen Italiener? Da war doch was. Genau. Im vergangenen Jahr hatte Novak Djokovic gegen Lorenzo Musetti vor genau jener Aufgabe gestanden. Und diese ebenso gemeistert wie am Dienstag nun in Wimbledon gegen Jannik Sinner. Der Südtiroler gewann die ersten beiden Durchgänge zwar mit 7:5 und 6:2. Danach aber zog der Titelverteidiger das Tempo an, holte sich die folgenden drei Sätze mit 6:3, 6:2 und 6:2 und zog damit ins Halbfinale ein.

Dort trifft Djokovic entweder auf den Belgier David Goffin oder Lokalmatador Cameron Norrie.

Nach dem zweiten Akt hatte sich Djokovic gegen Sinner in die Umkleide verabschiedet, danach verteilte der 20-malige Grand-Slam-Champion keine Geschenke mehr. Sinner musste jeden Ounkt mehrmals machen, Djokovic überzeugte aber auch immer wieder mit gefühlvollen Stopps. Und näherte sich nach einer Spielzeit von knapp dreieinhalb Stunden dem Traumfinale gegen Rafael Nadal um einen weiteren Schritt an. Der Spanier muss sich morgen allerdings erst einmal im Viertelfinale gegen Taylor Fritz behaupten.

Der 20-jährige Sinner scheiterte wie bei den Australian Open (2022) und den French Open (2020) zum dritten Mal in der Runde der letzten Acht. Er knickte im vierten Satz beim Stand von 2:5 um, hielt aber bis zum für ihn bitteren Ende durch. Im Achtelfinale hatte er im Duell der Jungstars mit dem Spanier Carlos Alcaraz noch ein Ausrufezeichen gesetzt (6:1, 6:4, 6:7 (8), 6:3).

