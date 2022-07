Wimbledon 2022: Novak Djokovic schlägt tapferen Tim van Rijthoven

Novak Djokovic ist erwartungsgemäß ins Viertelfinale in Wimbledon 2022 eingezogen. Der Titelverteidiger tat sich gegen Tim van Rijthoven zwischenzeitlich aber äußerst schwer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2022, 23:40 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat am Sonntagabend zwischenzeitlich Grund zu hadern gehabt

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Vor wenigen Wochen hat Tim van Rijthoven in ´s-Hertogenbosch sein erstes Match überhaupt auf der ATP-Tour gewonnen, dann ebendort gleich sein erstes Turnier (mit einem glatten Finalsieg gegen Daniil Medvedev). Und nun durfte der Niederländer nach zwei erfolgreichen Auftritten in Wimbledon gegen den Titelverteidiger Novak Djokovic ran. Unter dem geschlossenen Centre-Court-Dach am Sonntagabend.

Und zumindest im zweiten Satz konnte van Rijthoven den großen Favoriten auch fordern, ja, sogar kurz ärgern. Am Ende setzte sich Djokovic aber doch ungefährdet mit 6:2, 4:6, 6:1 und 6:2 durch und zog damit ins Viertelfinale ein. Dort trifft er etwas überraschend auf Jannik Sinner, der Carlos Alcaraz ebenfalls in vier Sätzen bezwingen konnte. Djokovic und Sinner haben erst einmal gegeneinander gespielt, 2020 in Monte-Carlo konnte sich der Serbe sicher in zwei Durchgängen behaupten.

Das zweite Viertelfinale in der oberen Hälfte ist aus heimischer Sicht noch interessanter: Cameron Norrie trifft dabei auf David Goffin. Während der Brite mit Tommy Paul keine Probleme hatte, musste Goffin gegen Frances Tiafoe über die volle Distanz gehen, gewann schließlich mit 7:5 im fünften Satz.

