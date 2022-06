Wimbledon 2022: Novak Djokovic startet mit leichten Problemen

Novak Djokovic ist erwartungsgemäß in die zweite Runde des Wimbledon-Turniers 2022 eingezogen. Der Titelverteidiger musste gegen Soon-Woo Kwon allerdings einen Satz abgeben, gewann schließlich mit 6:3, 3:6, 6:3 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.06.2022, 17:24 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic am Montag in Wimbledon

Der Montagnachmittag im All England Lawn Tennis Club hat sich zu großen Teilen auf die beiden überdachten Courts konzentriert. Denn der Spielbetrieb auf den Außenplätzen wurde mehrmals von Regenschauern unterbrochen. Titelverteidiger Novak Djokovc focht dies nicht weiter an, der Serbe eröffnete traditionsgemäß den Centre Court gegen den Koreaner Soon-Woo Kwon. Und lag nach wenigen Minuten mit 1:3 in Rückstand.

Djokovic gewann zwar die nächsten fünf Spiele, Kwon wehrte sich aber vorzüglich, glich überraschend mit 6:3 aus. Danach spielte Djokovic wieder konzentrierter, holte die Sätze drei und vier mit 6:3 und 6:4. Nach 2:27 Stunden Spielzeit war der erste Auftritt von Novak Djokovic an der Church Road Geschichte - und der 80. Match-Sieg auf der Haben-Seite.

In Runde zwei trifft der an Position eins gesetzte Belgrader entweder auf Thanasi Kokkinakis oder Kamil Majchrzak. Der Australier und der Pole waren allerdings Opfer der äußeren Umstände geworden. Und konnten ihr Match erst später beginnen.

