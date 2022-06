Wimbledon 2022: Otte ohne Aufwand weiter, Marterer raus

Oscar Otte ist nach der Aufgabe seines Gegners Christian Harrison in die dritte Runde des Wimbledon-Turniers 2022 eingezogen. Ausgeschieden ist dagegen Maximilian Marterer.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 29.06.2022, 16:23 Uhr

© Getty Images Oscar Otte hatte am Mittwoch einen kurzen Arbeitstag

Oscar Otte ist ohne viel Aufwand in die dritte Runde von Wimbledon 2022 eingezogen. Der Kölner profitierte beim Stand von 3:1 im ersten Satz von der Aufgabe des US-Qualifikanten Christian Harrison. Nun geht es entweder gegen den Niederländer Tallon Griekspoor oder den an Position fünf gesetzten Carlos Alcaraz, der in Runde eins gegen Jan-Lennard Struff über fünf Sätze gehen musste.

Immerhin 78.000 Pfund nimmt Maximilian Marterer mit nach Hause. Der Lauf des Qualifikanten aus Nürnberg endete am Mittwoch in der zweiten Runde. Marterer verlor gegen Frances Tiafoe (USA/Nr. 23) 2:6, 2:6, 6:7 (3:7). Otte ist damit der einzige deutsche Spieler in der dritten Runde bei den Männern.