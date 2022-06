Wimbledon 2022: Serena Williams schlägt wohl doch beim Rasenklassiker auf!

Serena Williams wird - anders als zunächst vermutet - voraussichtlich doch beim diesjährigen Wimbledon-Turnier an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.06.2022, 15:59 Uhr

© Getty Images Serena Williams wird in Wimbledon an den Start gehen

Gute Nachrichten für alle Fans von Serena Williams: Die US-Amerikanerin wird in diesem Jahr wohl doch in Wimbledon aufschlagen. "SW und SW19. Es ist ein Date. 2022 Wir sehen uns dort", schrieb die 40-Jährige auf Instagram und kündigte somit ihren Auftritt beim Rasenklassiker in London an.

Offen ist, in welcher Konkurrenz Williams an den Start gehen wird. Für einen Auftritt im Einzel würde sie von den Veranstaltern eine Wildcard benötigen, vorstellbar scheint auch ein Antreten im Doppel an der Seite ihrer Schwester Venus. Die Vergabe der Wildcards geht am Mittwoch über die Bühne.

Ihr Comeback feiert Williams indes bereits in der kommenden Woche beim WTA-500-Turnier in Eastbourne. Dort wird sie an der Seite von Ons Jabeur in der Doppel-Konkurrenz antreten.

Ihren bislang letzten Auftritt absolvierte Williams 2021 in der ersten Runde von Wimbledon. Gegen Aliaksandra Sasnovich musste die langjährige Weltranglistenerste nach nur sechs Spielen aufgrund einer Knieverletzung aufgeben.