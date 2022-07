Wimbledon 2022: Simona Halep stürmt ins Halbfinale, jetzt gegen Elena Rybakina

Simona Halep hat als erste Spielerin das Halbfinale in Wimbledon 2022 erreicht. Die Rumänin besiegte Amanda Anisimova aus den USA glatt mit 6:2 und 6:4. In der Vorschlussrunde spielt Halep gegen Elena Rybakina, die gegen Ajla Tomljanovic in drei Sätzen gewann.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2022, 16:00 Uhr

© Getty Images Simona Halep zeigt sich in Wimbledon 2022 von ihrer besten Seite

Zwei Siege fehlen Simona Halep noch zu ihrem zweiten Wimbledon-Triumph. Und nach dem überzeugenden 6:2 und 6:4 gegen Amanda Anisimova stellt sich die Frage: Wer soll die Championesse von 2019 noch aufhalten? Denn Halep agierte wie schon in den Runden zuvor unheimlich dominant, spielte mit viel Übersicht und zeigte einmal mehr ihre beeindruckende Beinarbeit. Anisimova, die erstmals ein Viertelfinale in Wimbledon erreichen konnte, war ihrer Gegnerin in jeder Hinsicht unterlegen.

Halep führte nach gewonnenem ersten Satz schnell mit 5:2 in Durchgang zwei, leistete sich dann eine kurze Auszeit. Anisimova, die auf dem weg ins Viertelfinale ihre Landsfrau Coco Gauff besiegt hatte, kam noch einmal zu einem ersten Re-Break. Und schaffte den Anschluss zum 4:5. Danach allerdings ließ die US-Amerikanerin drei Breakchnacen ungenutzt - Halep konnte das Match nach einer Spielzeit von 63 Minuten mit ihrer ersten Möglichkeit für sich entscheiden.

In der Vorschlussrunde am Donnerstagspielt Halep nun gegen Elena Rybakina. Die Kasachin setzte sich im Parallelspiel auf Court 1 gegen Ajla Tomljanovic mit 4:6, 6:2 und 6:3 durch.

Das erste Halbfinale steht schon seit Dienstag fest: Tatjana Maria hatte sich ebenso mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Jule Niemeier einen Platz unter den letzen vier erspielt wie auch Ons Jabeur, die gegen Marie Bouzkova siegreich blieb.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon