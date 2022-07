Wimbledon 2022: Tatjana Maria nach Sieg über Ostapenko sensationell im Viertelfinale!

Tatjana Maria hat sensationell das Viertelfinale beim Wimbledonturnier 2022 erreicht. Dabei wehrte sie im zweiten Durchgang sogar zwei Matchbälle ab.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2022, 16:56 Uhr

© Getty Images

Maria gewann gegen die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko nach knapp über zwei Stunden Spielzeit mit 5:7, 7:5, 7:5 und steht damit erstmals in der Runde der letzten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier.

Maria lag nach verlorenem ersten Satz auch im zweiten Durchgang mit 1:4 zurück, beim 4:5 und 15:40 wehrte sie zwei Matchbälle ab.

Im dritten Satz dann ein Auf und Ab, Maria konnte beim 5:4 nicht zum Sieg ausservieren nach tollen Returns von Ostapenko; sie schaffte im direkten Gegenzug aber erneut das Break und nutzte ihren zweiten Matchball zum größten Erfolg ihrer Karriere.

"Es gibt keine Worte für dieses wunderbare Publikum", sagte die überglückliche Tatjana Maria nach dem Sieg. "Auch als ich das Rebreak im dritten Satz bekommen habe, war es für mich da. Ich dachte: Okay, sie glauben an mich, also glaube ich auch an mich."

Tatjana Maria gewinnt mit Geduld

Das Match war ein ständiges Hin und Her, auf der einen Seite die immer offensive Ostapenko, auf der anderen Maria mit Vorhand- und Rückhandslice. AM Ende war die Fehlerquote entscheidend: Maria produzierte nur 15 Fehler ohne Not, Ostapenko hingegen 57. Dazu kamen 23 Winner bei Maria, und "nur" 52 bei der Lettin.

Maria trifft nun in einem deutschen Duell auf Jule Niemeier, die kurz später gegen die Britin Heather Watson erfolgreich war.

Maria war erst im vergangenen Sommer zum zweiten Mal Mutter geworden und im Spätjahr auf die Tour zurückgekehrt. Im Februar hatte sie in Bogota ihr zweites WTA-Turnier gewonnen.

Sie wollte auch ein Vorbild für andere Tennisspielerinnen sein, auch mit Kindern wieder auf die Tour zurückzukehren, erklärt sie immer wieder.