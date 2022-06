Wimbledon 2022: Titelverteidiger Novak Djokovic führt Setzliste an

Mit Novak Djokovic und Rafael Nadal führen zwei ehemalige Champions die Setzliste für das Wimbledon-Turnier 2022 an. Dahinter ist vieles offen. Bei den Frauen geht Iga Swiatek als Nummer eins ins Turnier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2022, 15:04 Uhr

© Getty Images Titelverteidiger Novak Djokovic startet in Wimbledon an Position eins

Der Titelverteidiger startet als Nummer eins: Novak Djokovic führt die am Dienstag veröffentlichte Setzliste für das Wimbledon-Turnier 2022 an, gefolgt von Rafael Nadal und Casper Ruud. Als Nummer vier wird Stefanos Tsitsipas vor Carlos Alcaraz und Félix Auger-Aliassime geführt. Die Sieger der beiden 500er von vergangener Woche folgen an Nummer sieben und acht: Halle-Champion Hubert Hurkacz und Vorjahresfinalist und Queen´s-Sieger Matteo Berrettini.

Der letzte der 32 vorgesetzten Plätze geht an den Argentinier Sebastian Baez, einen Sandplatzspezialisten. Oscar Otte hat es damit ganz knapp nicht geschafft (der Deutsche liegt in den aktuellen ATP-Charts einen Platz hinter Baez), zählt damit gemeinsam mit Nick Kyrgios und Andy Murray zu jenen Gegnern, die die Gesetzten in den frühen Runden garantiert nicht auf der anderen Seite des Netzes sehen wollen.

Seit ein paar Jahren setzt man auch in Wimbledon streng nach den Weltranglisten. Hätte man die Ergebnisse auf Rasen miteinbezogen, wäre die Setzliste anders ausgefallen.

Serena Williams als Albtraum-Los

Dasselbe gilt auf Seiten der Frauen in besonderem Maße für Comebackerin Serena Williams, die nach fast einjähriger Pause ihre Rückkehr bei einem Grand-Slam-Turnier feiern wird. Als Favoritin startet aber die Nummer eins der Welt, Iga Swiatek, die 2018 in Wimbledon schon bei den Juniorinnen gewinnen konnte.

Mit Angelique Kerber ist als Nummer 15 auch eine deutsche Spielerin gesetzt. Kerber hatte 2021 das Halbfinale erreicht, war an der späteren Siegerin Ashleigh Barty gescheitert. Die Australierin hat mittlerweile ihre Karriere beendet.

Hier die Setzliste für das Wimbledon-Turnier 2021