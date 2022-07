Wimbledon 2022: Titelverteidiger zu stark für Krawietz und Mies

Kevin Krawietz und Andreas Mies sind in Wimbledon 2022 im Viertelfinale ausgeschieden. Die zweimaligen French-Open-Champions unterlagen den kroatischen Titelverteidigern Nikola Mektic und Mate Pavic mit 4:6, 3:6 und 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2022, 18:51 Uhr

© Getty Images Mate Pavic und Nikola Mektic - in Wimbledon auch 2022 eine Macht

Nikola Mektic und Mate Pavic mögen vielleicht nur an Position zwei gesetzt in das Wimbledon-Turnier 2022 gegangen sein (hinter Rajeev Ram und Joe Salisbury), nach den Leistungen der letzten Wochen müssen die kroatischen Titelverteidiger aber auch in diesem Jahr als absolute Favoriten auf den Sieg im Doppel gehandelt werden. Das bekamen am Dienstag auch Kevin Krawietz und Andreas Mies zu spüren. Die beiden Deutschen spielten keineswegs schlecht, in den entscheidenden Momenten gewannen aber Mektic/Pavic die Punkte. Und schließlich das Match mit 6:4, 6:3 und 6:3.

Mektic und Pavic bekommen es im Halbfinale mit Juan Sebastian Cabal und Jon Farrah zu tun. Die beiden Kolumbianer profitierten von der Aufgabe des Paares Jack Sock und Denis Kudla im vierten Satz.

Hier das Doppel-Tableau in Wimbledon