Wimbledon 2023: Andy Murray vs Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream, Liveticker

Andy Murray trifft in Runde 2 beim Wimbledon-Turnier auf Stefanos Tsitsipas - ab ca. 18 Uhr live auf Sky / WOW und in unserem Liveticker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.07.2023, 16:23 Uhr

© Getty Images Andy Murray, Stefanos Tsitsipas

Was geht in Wimbledon für den guten alten Andy Murray? Vielleicht sogar sehr viel. Der Schotte, zweimaliger Sieger hier (2013, 2016), hat seine Saison voll und ganz auf Wimbledon ausgerichtet, dafür sogar die French Open sausen lassen.

Und im Vorfeld bei der Vorbereitung: gleich zwei Challenger-Turniere auf Rasen gewonnen. Murray will's noch mal wissen auf dem grünsten Grün. "Ich spiele gut genug dafür, die meisten Spieler im Draw schlagen zu können, wenn ich gut spiele. Auch körperlich fühle ich mich aktuell gut", sagte er nach seinem Auftaktsieg, der vor den Augen von Roger Federer stattfand. Der war am Dienstag in Wimbledon geehrt worden.

Jetzt also geht's für Murray gegen Stefanos Tsitsipas, der vom Regen betroffen war. Murray hatte den Vorteil gehabt, am Dienstag im bedachten Centre Court spielen zu können; das Match zwischen Tsitsipas und Thiem zog sich hingegen über drei Tage - und endete am Donnerstagabend in einem Matchtiebreak im fünften Satz für den Griechen.

Murray gegen Tsitsipas: Wie haben sie bislang gegeneinander gespielt?

"Er hat auf diesem Court so oft gespielt. Gras liegt ihm sehr gut. Er hat das bewiesen mit zwei Titeln hier in Wimbledon", zeigte Tsitsipas großen Respekt vor "Sir Andy". Tsitsipas erinnerte sich auch an das Aufeinandertreffen der beiden in Stuttgart im vergangenen Jahr, wo Murray siegte. "Ich muss diesmal besser spielen", weiß er.

Im direkten Vergleich zwischen Murray und Tsitsipas steht es indes 1:1 - 2021 hatte "Tsitsi" bei den US Open in fünf Sätzen gewonnen.

Wann spielen Murray und Tsitsipas?

Das Match zwischen Andy Murray und Stefanos Tsitsipas ist als drittes nach 14.30 Uhr auf dem Centre Court angesetzt. Sky / WOW übertragen live, wir haben den Liveticker für euch!