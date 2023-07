Wimbledon 2023: Besuch von Roger Federer sorgt für Jubel

Roger Federer kehrte am Dienstag zurück an den Ort seiner acht Wimbledon-Titel. Und selbst als Zuschauer in der Royal Box sorgte der Maestro für Jubelstürme.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.07.2023, 06:44 Uhr

© Getty Images Roger Federer sorgte mit seinem Besuch für Jubel.

Für viele Fans war es vielleicht sogar das Highlight des Tages: um kurz vor halb zwei Ortszeit betrat Roger Federer, der vor 20 Jahren seinen ersten Wimbledon-Titel gewann, die Royal Box des Centre Courts. Und der Jubel der knapp 15.000 Zuschauer erreichte eine Lautstärke, dass glatt der Eindruck entstanden sein könnte, das Comeback auf dem heiligen Rasen stehe kurz bevor.

Federer in Royal Box gut aufgehoben

Die Begeisterung, die der Schweizer als Person auch abseits des Courts auslöst, zeigte sich mal wieder erneut bei diesem Auftritt. Federer scheint nach der aktiven Karrire in der royalen Box einen richtigen Platz zu haben. Denn auch der Adel löst doch oftmals nur durch bloßes Erscheinen Entzückung und Jubelschreie aus.

Doch auch Federer selbst scheint die Rolle des ehemaligen Tennisprofis, der von den Fans auch im legeren Anzug geliebt wird, zumindest zu gefallen. Zeigte er sich doch sichtlich erfreut über den lautstarken Empfang und den anhaltenden Applaus, der ihm von den Tribünen entgegengebracht worden ist. Für viele Fans mag es ein Wehrmutstropfen sein, dass der 20-fache Grand-Slam-Champion dem Tennissport zumindest so aktuell erhalten bleibt.