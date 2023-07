Wimbledon 2023: Dominic Thiem scheitert an Stefanos Tsitsipas

Dominic Thiem ist in der ersten Runde von Wimbledon 2023 ausgeschieden. Thiem unterlag Stefanos Tsitsipas mit 6:3, 6:7 (1), 2:6, 7:6 (5) und 6:7 (8).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2023, 21:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Dominic Thiem am Mittwoch in Wimbledon

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Drei Österreicher waren in Runde eins in Wimbledon 2023 am Start. Und alle drei mussten sich am Mittwoch verabschieden. Nachdem zuvor schon Sebastian Ofner gegen Jiri Lehecka und Dennis Ofner gegen Milos Raonic erwischt hatte, verlor am späteren Nachmittag gegen den an Position fünf gesetzten Stefanos Tsitsipas trotz einer starken Leistung mit 6:3, 6:7 (1), 2:6, 7:6 (5) und 6:7 (8).

Nach Wiederaufnahme der gestern abgebrochenen Partie holte sich zunächst Tsitsipas den Satzausgleich mit einem souverän gespielten Tiebreak in Durchgang zwei. Die nächsten Minuten gehörten auch dem Griechen, der deutlich besser spielte als noch am Dienstag. Was sich auch im 6:2 im dritten Akt äußerte. Danach konnte Thiem ein paar kritische Momente überstehen. Und mit einem seinerseits stark geführten Tiebreak einen Entscheidungssatz erzwingen.

Tsitsipas verwertet dritten Matchball

Thiem hatte bei 3:3 einen Beakball, bei 5:6 brachte ein Doppelfehler den ersten Matchball für Tsitsipas. Thiem wehrte mit einer starken Vorhand ab. Ein Tiebreak musste entscheiden, das in Wimbledon wie auch bei allen anderen Majors bis zehn gespielt wird. Tsitsipas schaffte das erste Mini-Break, nach zwölf Punkten wurden dennoch bei 6:6 die Seiten gewechselt. Ein paar Augenblicke später spielte Thiem eine Vorhand ins Netz, das nächste Minibreak. Tsitsipas erhöhte mit einem starken Aufschlag auf 9:7, konnte aber nicht ausservieren. Gewann aber den nächsten Punkt. Und das Match.

Auch das letzte Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Dominic Thiem war erst in einem Tiebreak des Entscheidungssatzes entschieden worden. Und zwar in Madrid. Mit seinem Erfolg am heutigen Dienstag hat Tsitsipas die Bilanz gegen Thiem nach zehn Partien ausgeglichen. Nächster Gegner des Atheners wird Andy Murray sein, voraussichtlich schon morgen.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon