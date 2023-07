Wimbledon 2023: Jannik Sinner - Schon wieder ein Endspiel

Geht es nach der Papierform, dann sollte Jannik Sinner das Halbfinale in Wimbledon einigermaßen sicher erreichen. Davon will der Südtiroler nichts wissen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.07.2023, 08:43 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat in Wimbledon eine gute Auslosung erwischt

Wenn jemand einen Satz mit „Ich finde X oder Y als Person ja richtig gut …“, dann kann sich der geneigte Zuhörer in der Regel darauf einstellen, dass nun gleich ein „aber“ folgt. Vermutlich sogar in Großbuchstaben. Alexander Zverev etwa findet Jannik Sinner als Person und als Tennisspieler richtig gut, ABER dass der Südtiroler zweimal auf überdachten Courts ran durfte, bevor er, Zverev, selbst auch nur einen einzigen Wettkampfball geschlagen hat - das fand die deutsche Nummer eins dann doch sehr seltsam.

Mittlerweile hat sich wieder alles eingefahren, Zverev zwei Matches absolviert. Und Sinner auch Bekanntschaft mit einem der Außenplätze gemacht. Gegen Quentin Halys hatte der an acht gesetzte Sinner einen Satz lang Probleme, danach ging es nach Papierform.

Apropos: Auf die gibt Jannik Sinner nicht so viel, wie er in seiner Pressekonferenz am Freitag betonte. Denn wenn doch, dann dürfte er schon mit einem Halbfinale planen. Im Achtelfinale wartet nämlich Daniel Elahi Galan (How?), danach ginge es entweder gegen Roman Safiullin (Why?) oder den zuletzt eher formschwachen Denis Shapovalov.

Endspiel gegen Djokovic im Halbfinale?

Sinner aber sagt: „Ich betrachte jedes Match als Finale.“ Und von denen hat er also schon drei gewonnen. Jenes gegen Halys hat statistisch gesehen sogar eine gewisse Relevanz: Sinner ist der erste Italiener, er es bei allen vier Grand-Slam-Turnieren mindestens zwei Mal in die zweite Woche geschafft hat. Auch wenn diese zweite Woche mittlerweile am Sonntag beginnt.

Auch wenn Jannik Sinner nur von Match zu Match schaut: Die Setzliste lügt nicht. Und nach eben jener bahnt sich ein Halbfinale mit Novak Djokovic an. Gegen den hat Sinner vor einem Jahr einen fulminanten Start hingelegt, konnte einen 2:0-Satzvorsprung aber nicht in einen Sieg ummünzen. Ein Treffen mit dem Titelverteidiger würde den Titel „Endspiel“ allerdings wirklich verdienen. Egal in welcher Runde.

