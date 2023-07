Wimbledon 2023: Jule Niemeier schlägt Karolina Muchova

Vorjahres-Viertelfinalistin Jule Niemeier (WTA-Nr. 103) hat beim Wimbledon-Turnier 2023 den Einzug in die zweite Runde geschafft.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 06.07.2023, 15:12 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier

Niemeier gewann mit 6:4, 5:7 und 6:1 gegen die French-Open-Finalistin aus Tschechien.

Und das in einem vor allem zu Beginn hochklassigen Match zweier Könnerinnen auf Rasen - die auch den Slice nutzten und den Weg ans Netz suchten. Niemeier war dabei deutlich näher am Satzgewinn, Muchova aber drehte beim 4:3 für die Deutsche ein 0:40 und wehrte auch beim 5:4 für Niemeier sechs (!) Satzbälle ab. Dann aber schlug Niemeier zu.

In Durchgang zwei dann gelang Muchova das frühe Break; Niemeier glich zwar zum 5:5 aus, fing sich aber einen erneuten Aufschlagverlust ein. Muchova zeigte dann aber körperliche Probleme, musste beim 0:2 aus ihrer Sicht im dritten Satz eine Verletzungspause nehmen. Niemeier zog am Ende dann davon. "I'm sorry, I'm sorry", so auch ihre Reaktion beim Handshake.

Danach aber strahle die Deutsche, die nach ihrem tollen 2022 nur schwer ins Neue Jahr gekommen ist und aus den Top 100 rausgeflogen ist.

Im Vorjahr war sie bis ins Viertelfinale gekommen, damals aber gab es in Wimbledon keine Punkte. Niemeier kann nun also wieder Boden gutmachen. In Runde 2 trifft sie auf Dalma Galfi.