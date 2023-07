Wimbledon 2023 live: Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev treffen im Halbfinale von Wimbledon 2023 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 16 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW TV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.07.2023, 11:50 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev haben sich in Wimbledon schon einmal getroffen

Es wird nicht die erste Begegnung der beiden in Wimbledon werden: 2021 konnte sich Daniil Medvedev gegen Carlos Alcaraz in der zweiten Runde problemlos in drei Sätzen behaupten.

Alcaraz nahm dafür in diesem Jahr im Endspiel von Indian Wells grimmig Revanche, ließ Medvedev beim 6:3 und 6:2 keine Chance.

Alcaraz vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream

Das Match gibt es ab ca. 16 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW TV.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon