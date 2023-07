Wimbledon 2023 live: Maximilian Marterer vs. Alexander Bublik im TV, Livestream und Liveticker

Maximilian Marterer trifft in der dritten Runde von Wimbledon 2023 auf Alexander Bublik. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2023, 10:01 Uhr

© Getty Images Maximilian Marterer trifft heute auf Alexander Bublik

Der Qualifikant gegen den Champion von HalleWestfalen - so sieht es im dritten Match auf Court 18 an diesem Freitag aus. Maximilian Marterer hat sich also in Roehampton durch drei Matches gekämpft, Alexander Bublik in Halle den größten Triumph seiner Karriere gefeiert.

Als Favorit geht sicherlich der Kasache ins Match. Allerdings hat Marterer die bislang einzige Partie der beiden für sich entscheiden können.

Marterer vs. Bublik - wo es einen Livestream gibt

Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

