Wimbledon 2023: Matches von Zverev, Maria und Niemeier verschoben

Bei den 136. All England Championships in Wimbledon sind wegen des anhaltenden Regens am Dienstagnachmittag zahlreiche Matches abgesagt worden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.07.2023, 17:02 Uhr

© Getty Images Hoffen und Harren - das hat heute auch für das Team Zverev gegolten

Dazu gehören die Erstrundenmatches von Alexander Zverev, Tatjana Maria und Jule Niemeier.

Noch auf dem Spielplan standen zunächst die Matches von Tamara Korpatsch und Yannick Hanfmann, der den fünften Satz gegen Taylor Fritz zu Ende bringen muss.