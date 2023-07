Wimbledon 2023: Murray nach Tsitsipas? Dominic Thiem mit prominenten Aussichten

Sollte Dominic Thiem sein Auftaktmatch gegen Stefanos Tsitsipas beim Wimbledon-Turnier 2023 gewinnen, könnte es das nächste Treffen mit einem Prominenten geben: Andy Murray nämlich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.06.2023, 16:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Andy Murray könnte in Runde zwei von Wimbledon 2023 auf Stefanos Tsitsipas oder Dominic Thiem warten

Grundsätzlich ist es eher wenig erfreulich, wenn man als ungesetzter Spieler bei einem Grand-Slam-Turnier gleich gegen die Nummer fünf ran muss. Gerade in Wimbledon 2023 muss das aber für Dominic Thiem kein Nachteil sein. Denn Stefanos Tsitsipas hat in den vergangenen drei Woche nicht gerade viele Anhaltspunkte dafür geliefert, dass er beim dritten Major des Jahres eine ähnlich gute Rolle spielen könnte wie beim ersten. Zur Erinnerung: Bei den Australian Open erreichte Tsitsipas das Endspiel, verlor dort aber gegen Novak Djokovic.

Andererseits muss man natürlich anmerken, dass die Stichprobe hinsichtlich der Formbestimmung auf Rasen von Dominic Thiem noch kleiner ist als jene seines Gegners am Dienstag. Thiem hat sich lediglich in HalleWestfalen versucht, scheiterte dort an einem gut spielenden Alexander Zverev.

Murray gewinnt zwei Challenger

Der Sieger der Partie zwischen Thiem und Tsitsipas (es wird die zehnte Partie der beiden werden, der Österreicher führt in der Bilanz mit 5:4-Siegen), bekommt es in jedem Fall mit einem Lokalmatador zu tun. Und im allerbesten Fall für die meisten Tennisfans mit einem, der in Wimbledon schon zweimal erfolgreich gewesen ist: Andy Murray.

Die schottische Legende, die erst vor wenigen Tagen gesagt hat, dass dieses Wimbledon-Turnier garantiert nicht sein letztes sein wird, bringt dem Rasentennis im Gegensatz zu Thiem und Tsitsipas bedingungslose Liebe entgegen. Was dummerweise auch für Ryan Peniston gilt, den Erstrundengegner Murrays.

Peniston hat im vergangenen Jahr vor allem im Londoner Queen´s Club sehr anständig gespielt, als Favorit geht aber Andy Murray in diese Partie. Denn Murray hat sich ja bei zwei Challenger-Turnieren das geholt, was Stefanos Tsitsipas und Dominic Thiem fehlt: Match- und Siegpraxis auf Rasen.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon